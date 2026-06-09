Muğla'da 3,5 kilometre uzunluğunda yapılıyor: Acil çalışma başlatıldı

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Bölgede yaşanan içme suyu sorunlarına ilişkin başvuruların dikkate alınarak hızla çalışmalara başlandığını söyleyen Beyobası Mahallesi Muhtarı Nadir Sül, "Mahallemizin Kemerağzı Mevkii’nde bulunan vatandaşlarımız uzun zamandır özellikle akşam saatlerinde, yaz aylarında saat 4’ten 5’ten sonra sürekli beni arayarak "Muhtarım, suyumuz yok denecek kadar az" şeklinde serzenişte bulunuyorlardı. Vatandaşlarımız ciddi şekilde mağduriyet yaşıyordu. Hatlar eski ve çapları yetersiz olduğu için su arzımızı karşılayamıyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğüne başvurularımızı yaptık ve ekiplerinin şefleri ve sorumlularıyla sürekli iletişim halinde olduk. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti birebir anlattık. Sağ olsun ekipler de konuyu yerinde görerek hızlı şekilde müdahale ettiler. Ekipler tarafından güzel bir planlama yapıldı ve hatlar çapları büyütülerek yenileniyor. Çalışma tamamlandığında bir daha içme suyu sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Başta Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e çok teşekkür ediyorum. Sadece bu çalışmalar için değil, günlük küçük sorunlarda bile MUSKİ ekipleri her zaman yanımızda oldu" dedi.