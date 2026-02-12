Muğla Datça'da 7. Badem Çiçeği Festivali coşkuyla başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen ve bu yıl 7'incisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festival, 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Festivalin başlamasıyla birlikte Datça sokakları ve köyleri badem ağaçlarının pembe ve beyaz tonlarıyla adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Türkiye'nin en özgün kış festivali olarak gösterilen etkinlik, çok sayıda ziyaretçiyi yarımadada buluşturdu. İlçenin birçok noktasında kurulan stantlarda yöresel ürünler, el emeği hediyelik eşyalar ve Datça'ya özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli yarışmalarla bölgenin kültürel zenginliği ön plana çıkarılıyor.
Festival kapsamında bu yıl da ödüllü Yemek Yarışması düzenlenecek. Palamutbükü Limanı'nda gerçekleştirilecek yarışmada ana yemek kategorisinde tencere yemekleri ve deniz mahsulleri jüri karşısına çıkacak.
Zeytinyağlılar kategorisinde yerel ot ve sebze yemekleri yarışırken, tatlı kategorisinde ise Datça'nın meşhur bademinden yapılan bademli tatlılar hünerlerini sergileyecek.
Öte yandan 14 Şubat Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında Reşadiye'de Datça'nın Geleneksel Düğün Yemekleri etkinliği düzenlenecek.
Nohutlu et yemeği, arpacık şehriye çorbası, emekle dövülmüş keşkek, yoğurtlama, taze salata ve helva gibi yöresel tatlar ziyaretçilere ikram edilecek.
Festival, geleneksel çiftçi yarışmalarıyla da şenlenecek. En Hızlı Badem Kırma, En İri Badem ve En Bakımlı Bahçe kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. En Hızlı Badem Kırma Yarışması'nın elemeleri Palamutbükü ve Datça merkezde yapılacak. Büyük final ise 15 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Datça Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.