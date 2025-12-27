Muğla Bodrum'da yılbaşı hareketliliği zirveye ulaştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi hareketlilik zirveye ulaştı. İlçede otel doluluk oranları yüzde 70'e yaklaşırken, otellerden restoranlara, sahillerden meydanlara kadar birçok noktada yılbaşı gecesi için eğlence programları hazırlandı.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum'da oteller, özel konserler ve organizasyonlarla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Restoranlar yılbaşına özel menüler ve canlı müzik programları oluştururken, eğlence mekanlarında da gece boyunca sürecek etkinlikler planlandı. İlçede yılbaşı gecesi hemen her noktada farklı programlar uygulanacak.
Cadde ve sokaklar rengarenk süslemelerle donatıldı. Bodrum Belediyesi tarafından ilçe meydanında kurulan yılbaşı dekorları ve ışık gösterileri, gece saatlerinde dikkat çekti.
Ayrıca 31 Aralık gecesi Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda Teoman konseri düzenlenecek. Konserle birlikte Bodrumlular ve tatilciler yeni yıla meydanda girecek.
Meydandaki etkinliklerin yılbaşı gecesine kadar sürmesi planlanıyor. Artan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, ilçe girişlerinde ve kalabalık bölgelerde görev yapacak. Sivil polisler ise yılbaşı gecesi boyunca sahada olacak. İlçede 24 saat esasına göre güvenlik sağlanacak.
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yılbaşının kent için önemli sezonlardan biri olduğunu söyledi. Dengiz, Bodrum'da 260'ın üzerinde otelin yılbaşı için hazır olduğunu ifade etti.
Yılbaşı döneminde kişi başı günlük konaklama fiyatlarının 2 bin TL ile 3 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Dengiz, hava yoluyla Bodrum'a gelmek isteyenlerin erken rezervasyon yapması gerektiğine dikkat çekti. Son dakikaya kalınmaması gerektiğini vurgulayan Dengiz, geçen yıl bu nedenle birçok kişinin Bodrum'a kara yoluyla gelmek zorunda kaldığını hatırlattı.
TÜRSAB Bodrum Başkanı Enver Kantarmış ise yılbaşı öncesinde talebin her geçen gün arttığını söyledi. Kantarmış, belediyenin bu yıl hazırlıklara erken başlamasının kentteki hareketliliği olumlu etkilediğini ifade etti.
Kantarmış, özellikle meydanlarda vatandaşların ve ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiğini, bunun da Bodrum'a ayrı bir canlılık kattığını belirterek, geçen yıla göre daha hareketli bir yılbaşı süreci beklendiğini kaydetti.
Yurt dışı uçuş sayılarında da artış olduğunu dile getiren Kantarmış, yılbaşı ile birlikte haftalık uçuş sayısının 5-6'ya çıktığını, aktarmalı olarak Bodrum'a gelen yabancı turistlerin de bulunduğunu söyledi. Öte yandan, Bodrum Meydanı'nda kurulan yılbaşı stantları da yoğun ilgi görüyor.
Vatandaşlar stantlarda yeme içme ürünlerinin yanı sıra takı ve aksesuar gibi birçok ürüne ilgi gösterirken, stantlarda yer alan esnaflar yoğunluğun şimdiden başladığını ve yılbaşına kadar ilginin artmasını beklediklerini ifade etti.