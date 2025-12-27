Muğla Bodrum'da yılbaşı hareketliliği zirveye ulaştı

7

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, yılbaşının kent için önemli sezonlardan biri olduğunu söyledi. Dengiz, Bodrum'da 260'ın üzerinde otelin yılbaşı için hazır olduğunu ifade etti.