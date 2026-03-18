Muğla Bodrum’da doğa yürüyüşü sırasında 2 bin yıllık dev çınar keşfedildi
18.03.2026 - 20:00
Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında fark edilen ve gövde genişliğiyle dikkati çeken yaklaşık 2 bin yıllık çınar ağacının "anıt ağaç" olarak tescil edilmesi için çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen uzman ekiplerce gerçekleştirilen ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santimetre olduğu kayıt altına alındı.
Çevresinde tarihi bir su kuyusunun da bulunduğu bildirilen ağacın, yaşı ve sağlık durumunun tespiti için detaylı çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, ağacın "Anıt Ağaç" statüsüne alınıp alınmayacağına karar verilecek.
