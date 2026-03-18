Muğla Bodrum'da doğa yürüyüşü sırasında 2 bin yıllık dev çınar keşfedildi

18.03.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında fark edilen ve gövde genişliğiyle dikkati çeken yaklaşık 2 bin yıllık çınar ağacının "anıt ağaç" olarak tescil edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan doğasever Mustafa Ünlü, bölgede devasa boyutlarda bir çınar ağacı olduğunu fark ederek durumu Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen uzman ekiplerce gerçekleştirilen ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santimetre olduğu kayıt altına alındı.

Çevresinde tarihi bir su kuyusunun da bulunduğu bildirilen ağacın, yaşı ve sağlık durumunun tespiti için detaylı çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, ağacın "Anıt Ağaç" statüsüne alınıp alınmayacağına karar verilecek.

