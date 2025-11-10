Motosiklet sürücüleri dikkat! Denetimler sıkılaştı: Bunu yapmayanlara para cezası geliyor

1

Resmî Gazete’de yayımlanarak 4 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında uygulamaya giren düzenleme, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de denetimlerle takip edilmeye başlandı.