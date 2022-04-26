Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
Fenomen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu. Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımının altında Türk takipçileri "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.
Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ani bir kararla ayrılmıştı. Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp apar topar Türkiye'ye dönen Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Subaşı'nın eski aşkı bu haberler gündemdeyken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi paylaşımı yaptığı anda Türk takipçilerinden yorum gelmeye başladı. Mohammed Alsaloussi'ye gelen yorumlarda "Şeyma'ya gönderme bu", "Şeyma'dan ağzı yanmış belli ki", "Şeyma adamı isteklerinden bıktırmış" yazıldı.
AYRILIĞI KENDİ DUYURDU
Şeyma Subaşı ayrılık haberini, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" sözleriyle duyurmuştu.