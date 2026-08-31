Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

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KREDİ ÇEKİP VERMİŞ



Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonında çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.