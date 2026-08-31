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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

31.08.2026 - 14:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SOLAK - Ceren KÜP - Doğan Can CESUR - Ulaşcan TANMAN - Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. ile arasında alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, Bakı'ın bıçaklandığı kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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1Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait spor salonunda daha önce çalışan Zehra G. ile milli cimnastik antrenörü Funda Bakış arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

2Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonında çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer yandan Zehra G.’nin ‘Hakaret’, A.H.U.’nun ise 'Kasten yaralama’ suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

5Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

FUNDA BAKIŞ’IN BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

6Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış öldürüldü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı