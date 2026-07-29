MHRS'DE RANDEVU BULMA YÖNTEMLERİ 2026 | MHRS'de randevu yoksa ne yapılmalı? MHRS randevu yok sorunu nasıl çözülür? İptal edilen randevular nasıl yakalanır? İşte doktor randevusu bulmanın etkili yolları

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1. Gün içinde birkaç kez kontrol edin



Birçok hasta aldığı randevuyu daha sonra iptal edebiliyor. Bu nedenle sabah, öğle ve akşam saatlerinde sistemi düzenli olarak kontrol etmek boşalan randevuları yakalama şansını artırıyor.



2. Bekleyen randevu talebi oluşturun



MHRS'nin uygun olduğu branş ve hastanelerde "randevu talebi bırakma" seçeneği bulunabiliyor. Uygun bir boşluk oluştuğunda sistem bilgilendirme yapabiliyor.



3. Yakın ilçelerdeki hastanelere bakın



Sadece bulunduğunuz ilçedeki hastaneleri seçmek yerine çevre ilçelerdeki devlet hastanelerini ve eğitim araştırma hastanelerini de kontrol etmek daha erken tarihler bulmanızı sağlayabilir.



4. Doktor seçimini kaldırın



Belirli bir hekimi seçmek yerine tüm hekimleri görüntülemek çoğu zaman daha fazla boş kontenjanın ekrana gelmesini sağlar.



5. Gece ve sabah erken saatlerde kontrol edin



Yeni tanımlanan kontenjanlar ve iptaller nedeniyle sabah erken saatlerde veya gün sonuna doğru sistemde yeni randevular oluşabiliyor.



6. Hastane yerine branş odaklı arama yapın



Önce branşı seçip ardından tüm çevredeki hastaneleri listelemek, tek tek hastane kontrol etmekten daha hızlı sonuç verebilir.



7. Mobil uygulama bildirimlerini açık tutun



MHRS mobil uygulaması kullanan vatandaşların bildirimlerini açık tutması yeni fırsatları kaçırmamak açısından önem taşıyor.