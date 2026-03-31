Mezarından bir an olsun ayrılmıyorlar! Kedilerden sahibine duygulandıran vefa

Olaydan kısa süre önce ağabeyiyle görüştüğünü belirten Balaman, yaşananların kısa sürede gerçekleştiğini ifade ederek, "Abimle olaydan 7-8 dakika önce konuştuk, ortada hiçbir şey yoktu. Ne olduysa o kısa sürede oldu. Belki haberimiz olsaydı engel olabilirdik. Ambulansı eşim arattı ama abim çok kan kaybetmişti, kurtarılamadı. Evde o sırada eşi ve çocukları vardı" ifadelerini kullandı.Olay anını anlatan Seyithan Balaman’ın yengesi Sibel Balaman ise yaşadıklarını şöyle aktardı:"Evimin penceresinden baktığımda yerde yattığını gördüm. Oğlu ‘annem babamı bıçakladı’ dedi. Hemen olay yerine koştum. Yerde kanlar içindeydi. Bağırdım çağırdım ama o sırada köyde kimse yoktu. İçeri girdiğimde kayınım yerde yatıyordu. Eşi bana ‘seni de öldüreceğim’ diyerek bağırdı. Çok kan kaybetmişti. Elini tuttum, seslendim, gözleriyle tepki vermeye çalıştı ama konuşamadı. Hemen ambulans çağırdık. Kısa sürede ekipler geldi ama kurtarılamadı."