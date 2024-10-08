Mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı! DNA sonucu belli oldu
Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.
• 08 Ekim 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 10:13 • Son Güncelleme: