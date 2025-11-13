Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bugün başlıyor: İşte kar yağışının etkili olacağı o iller

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.