Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bugün başlıyor: İşte kar yağışının etkili olacağı o iller
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Bazı kentlerde bugün kar yağışı başlarken, hafta sonuna kadar hem kar hem sağanak etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinden vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.