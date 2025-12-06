Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Balkanlar üzerinden gelecek havalar bir anda değişecek

18

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı