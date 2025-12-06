Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Balkanlar üzerinden gelecek havalar bir anda değişecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı geldi. İstanbul'da hava sıcaklığı bir anda değişerek 9 derece birden düşecek. Muğla'da ise kuvvetli yağmur uyarısı sonrası ekipler teyakkuza geçti.
"YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYORUZ"
Türkiye'ye bereketli yağış getiren hava sistemlerinin geçen hafta etkili olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Batı Anadolu'dan başlayarak Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen orta Akdeniz kökenli cephesel bir alçak basınçla bağlantılı yağışlı bir sistemin etkisine giriyoruz. Bu sistem, 5 Aralık'tan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlara yol açacak. Yağış, Cumartesi ve pazar günleri de özellikle Güneybatı Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarıyla etkili olacak" diye konuştu.
'SEL VE SU BASKINI' UYARISI
Prof. Dr. Türkeş, "Hava sıcaklıkları arttıkça buharlaşma artıyor. Buharlaşmanın daha yüksek olduğu Akdeniz havzasında hava kütlelerinin nem ve su buharı tutma kapasitesi artıyor. Hidrolojik döngü şiddetleniyor, yağış olma koşulları gerçekleşirse yağışlar daha kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde oluyor. Kuvvetli yağışlar uzun süreli kuraklıkların ardından çoğunlukla etkili yağışa dönüşemiyor, hızla yüzeysel akışa geçerek sellere ve taşkınlara neden oluyor. Kuvvetli ve sürekli, çoğunlukla metrekareye 50 kilogram dolayında ve üzerinde düşen yağışlar, kentlerde altyapı eksiklikleriyle birleştiğinde ciddi sellere ve su baskınlarına yol açabiliyor. Öte yandan coğrafya koşullarına göre heyelan ve erozyon oluşabiliyor" dedi.
TARİH VERİLDİ: YURDUN TAMAMINDA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın bugün yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.
Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.
İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
Macit, İstanbul'da pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 derece civarında olacağını Ankara'da ise pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti.
Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, değerlendirmelere göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Hafta boyunca 19 derecelerde seyreden sıcaklıkların, bu geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.
Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.
İstanbul Valiliği ise yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 15°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 10°C, 11°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla ve Aydın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 7°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -6°C, 5°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 10°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Şanlıurfa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 9°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.