Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Marmara'da toz taşınımı, doğuda kar erimelerine dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.



ADANA °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu



BURDUR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu