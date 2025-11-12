Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.11.2025 - 10:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Bengül Arıca

Yurt genelinde sağanak yağış hakim olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girerken Meteoroloji'den Bartın, Düzce ve Zonguldak için sarı kodlu uyarı geldi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.