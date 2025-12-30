Meteoroloji tek tek uyardı! İşte 30 Aralık 2025 kar yağacak o iller
Meteoroloji’nin 30 Aralık tahminlerine göre yurt genelinde çok sayıda bölgede yağış beklenirken, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi, kuzey ve iç bölgelerde ise buzlanma ve don riskinin görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.
İşte bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları;
Ankara: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu -1