Meteoroloji son raporu yayınladı! Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor...
Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Hakkâri ve Van'ın doğu kesimlerinin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 20 Ağustos 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 20 Ağustos 2024 - 18:59 • Son Güncelleme: