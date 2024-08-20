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GündemMeteoroloji son raporu yayınladı! Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor...
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Meteoroloji son raporu yayınladı! Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor...

Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Hakkâri ve Van'ın doğu kesimlerinin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 20 Ağustos 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 20 Ağustos 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 37°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 34°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 19°C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 41°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN 21°C, 35°CAz bulutlu ve açık

SAMSUN 23°C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 30°CAz bulutlu ve açık

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkâri’nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KARS 11°C, 30°CAz bulutlu ve açık

MALATYA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 41°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açık