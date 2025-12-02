GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji son hava durumu raporuyla illeri uyardı! AKOM İstanbul'a kar yağışı için tarih verip açıkladı
02.12.2025 - 20:54Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre İstanbul için kar yağış tarihi açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde (Salı) Rize ve Artvin'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemi açıklayıp tarih verdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahöin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 22°CAz bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 17°CAz bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Salı) Rize ve Artvin'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 13°CParçalı bulutlu

RİZE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -6°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°CParçalı bulutlu

MARDİN 7°C, 14°CParçalı bulutlu