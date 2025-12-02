Meteoroloji son hava durumu raporuyla illeri uyardı! AKOM İstanbul’a kar yağışı için tarih verip açıkladı
Son dakika haberine göre İstanbul için kar yağış tarihi açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde (Salı) Rize ve Artvin'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemi açıklayıp tarih verdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahöin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 22°CAz bulutlu
ANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 17°CAz bulutlu
ISPARTA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Salı) Rize ve Artvin'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 0°C, 13°CParçalı bulutlu
RİZE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -6°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°CParçalı bulutlu
MARDİN 7°C, 14°CParçalı bulutlu