Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu, şimşekler görsel şölen oluşturdu

05.12.2025 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak : ANTALYA (İHA)

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı yaptığı Antalya'da şiddetli yağış ve rüzgar öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle falezlerin şehir ile bütünleştiği silüet görünmez oldu. Şehrin üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve ilçeleri ile çevre iller için bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulunmuştu.

Çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtilirken kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.

Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken hayat olumsuz etkilendi.

Şehrin üzerinde şimşekler çaktı

Konyaaltı bölgesinde ise sahilde kuvvetli dalgaların olduğu gözlendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Konyaaltı bölgesinden bakıldığında falezler ile bütünleşen şehrin silüeti görünmez oldu.

Sahil bandındaki palmiyeler rüzgar nedeniyle eğilmeye başlarken, palmiyelerden kopan parçalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Şehrin üzerinde ise onlarca yıldırım ve şimşeğin çaktığı görüldü.

Yağışın şiddetini kaybetmesinin ardından bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gelerek fotoğraf çekti.

