Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere 13 ili uyardı: Yağmur, gök gürültülü sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak

05.11.2025 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 19°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 23°CParçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°CAz bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 29°CAz bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 20°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 6°C, 19°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 21°CParçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 19°CParçalı, batısının yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C, 21°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°CParçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 20°CParçalı bulutlu

RİZE 11°C, 19°CParçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 18°CParçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°CParçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 24°CAz bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 25°CAz bulutlu

MARDİN 13°C, 24°CAz bulutlu

SİİRT 11°C, 24°CAz bulutlu