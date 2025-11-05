Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere 13 ili uyardı: Yağmur, gök gürültülü sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak

3

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.



BURSA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu



ÇANAKKALE 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı