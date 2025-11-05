Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere 13 ili uyardı: Yağmur, gök gürültülü sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 19°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 23°CParçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 32°CAz bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 29°CAz bulutlu
ISPARTA 9°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyi ile Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 20°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 19°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 21°CParçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 19°CParçalı, batısının yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 21°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 18°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 20°CParçalı bulutlu
RİZE 11°C, 19°CParçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 18°CParçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 18°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 24°CAz bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 25°CAz bulutlu
MARDİN 13°C, 24°CAz bulutlu
SİİRT 11°C, 24°CAz bulutlu