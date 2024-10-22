Meteoroloji birçok ili uyardı: Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE 5°C, 23°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı