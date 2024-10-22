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GündemMeteoroloji birçok ili uyardı: Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak!
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Meteoroloji birçok ili uyardı: Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak!

Son dakika hava durumu raporuna göre kar yağışları ve sağanak yağışlar birçok şehri etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

• 22 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) 1-3 derece artması beklenmektedir.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°CAz bulutlu

MUĞLA 9°C, 25°CAz bulutlu

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°CAz bulutlu

HATAY 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 24°CAz bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 5°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 12°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 9°CParçalı bulutlu

KARS -4°C, 10°CParçalı bulutlu

MALATYA 1°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu