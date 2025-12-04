Meteoroloji alarm verdi! Bu gece başlıyor! Gök gürleyecek, çok şiddetli yağacak
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren özellikle Ege kıyıları başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Yağışların dört gün boyunca sürmesi tahmin edilirken Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı da geldi.
Meteoroloji 4 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ve sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.