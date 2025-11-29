Meteoroloji 33 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor

7

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ADANA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı