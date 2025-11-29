Meteoroloji 33 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile AfyonKarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Batı Akdeniz ile AfyonKarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve batısı ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Damsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 19°CParçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 21°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 10°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
KARS -8°C, 11°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MALATYA 2°C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
VAN -2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı