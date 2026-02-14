Mesleğe 12 yaşında başladı, Zeki Müren’in terzisi oldu! Şimdi 4 metrekarelik dükkanda zamana meydan okuyor

2

Zeki Müren'e kostümünü diktiğini de anlatan Kekeç, "İstanbul'da bir ustanın yanında çalışırken ünlü sanatçı Zeki Müren için dikilen kostümün işçiliğini yaptım. Bir ara arkası kuyruklu bir elbise dikiyordum. İsmi kostüm müydü, şu an unuttum. O işi yaptım ve prova yapıldı. Sonra tekrar geri geldi. Ben o işi bitirdim. İş bittikten sonra ustalarla çalıştığımız yer farklıydı. Ustam beni çağırdı. ‘Acaba bu işte bir arıza mı vardı?' diye şüphelendim ve gittim. Gördüm ki bu elbise Zeki Müren Bey'in elbisesiymiş, arkası kuyruklu bir elbise. Ustam, ‘Bu işçiliği bu çocuk mu yaptı?' dedi. ‘Evet' deyince bize teşekkür etti. O şekilde bir defa Zeki Müren'i görmüş oldum. Benim nazarımda çok mütevazı, olgun bir insandı" diye konuştu.