Mersin'de lise öğrencileri bir ilki başardı! Devrim gibi buluş, ölümlerin önüne geçecek

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Takım kaptanı Kuzey Üçkan, AA muhabirine, otonom cankurtaran simidinin pilden güç aldığını söyledi.



Boğulma vakalarına hızla müdahale edilmesini amaçladıklarını dile getiren Üçkan, "Sistem çalıştığında cihaz, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye doğru yöneliyor ve onu kavrayarak karaya çıkarıyor. Olay yerine ulaşan ekipler de vakaya hızlıca müdahale edilebiliyor. Mevcut imkanlarımızla projemizin prototipini geliştirdik ancak daha da iyileştirmek istiyoruz." diye konuştu.