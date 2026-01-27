Mersin'de lavaş çetesine operasyon! Lavaşta tekelleşme isteği çeteleşmeye sebep oldu: İşte olayın perde arkası

6

BİR YILDIR LAVAŞ ÜRETİCİSİ ŞİKÂYETÇİYDİ



Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı: “Mersinli, Adanalı ciğeri, kebabı, eti sever ve lavaşta yer. Şehrin önemli bir tüketim malzemesidir lavaş. Tantuni lavaşta; ciğer, kebap lavaşta yeniyor. Lokantalar, restoranlarda olduğu gibi evlerde de kebap, ciğer yeniyorsa yine lavaşta yeniyor. Yaklaşık bir yıldır lavaş üreticisi esnaftan bize şikâyetler geliyordu. Adını anımsamadığım bir firmanın lavaş fabrikası kurduğu, piyasayı tekele dönüştürmeye çalıştığına yönelik şikâyetlerdi bunlar. Lavaş üreticisi fırınları tehdit ediyorlarmış ya da fiyat kırarak zarar ettirip iflas etmelerini böylece piyasadan çekilmelerini sağlamaya çalışıyorlarmış. Esnaf birliği olarak biz de bu durumu valilik ve emniyete bildirdik.”