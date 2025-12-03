Mersin'de kan donduran olay! Önce anne ile oğlunu daha sonra büfe sahibini katletti
Kaynak : DHA-İHA
Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki M.T. dehşet saçtı. İlk olarak aynı binada oturduğu komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı öldüren şüpheli daha sonra bir tekel bayi sahibini öldürdü. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı. İşte kan donduran olayın detayları...
Kan donduran olay Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın son katındaki bir evde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli M.T. (25), ilk önce oturduğu aynı binadaki komşusu Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.
Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı.
Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis çevrede inceleme yaparken şüpheli ticari taksi ile kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, direnen şüpheli M.T.'yi ateş ederek olaylarda kullandığı silahla birlikte yakalayıp etkisiz hale getirdi. Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Mersin Valiliği, Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden M.T. isimli şahıs üst komşusu olan R.K. ve oğlu M.K.’nin bulunduğu eve giderek ateşli silahla saldırıda bulunmuştur. Silahlı saldırı sebebiyle R.K. ve oğlu M.K. isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan M.T. isimli şahıs Toroslar ilçesinde bulunan bir tekel büfesine gitmiş, ödeme tartışması üzerine işletmeci A.T.’ye ateşli silahla saldırıda bulunmuş ve A.T. isimli vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. İhbar üzerine büfe işletmesine ivedi bir şekilde intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.T. isimli şahsı direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurarak etkisiz hale getirmiştir. Şahıs, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.