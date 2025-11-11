Mersin'de ilk hasat yapıldı! Faydaları saymakla bitmiyor! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor
11.11.2025 - 11:33Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Mersin Silifke’de arıcılar, keçiboynuzu balının ilk hasadını gerçekleştirdi. Organik yöntemlerle üretilen bu şifalı balın faydalarını bilmeyen yok. Hasat edilen ballar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
Kovanlardaki petekleri çıkaran arıcılar, temizlik işleminin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi. Ballar, kontrol süreci sonunda yurt içi ve dışındaki tüketicilere ulaştırılacak.
Üretici Selahattin Say,dede mesleği arıcılığı gelecek nesillere taşımaya çalıştığını söyledi.Hasat döneminin verimli geçmesini beklediğini ifade eden Say, keçi boynuzu balının faydalarını da anlattı.
Say "Keçiboynuzu balı kalbe faydalıdır, çarpıntıyı önler. İnsanlarımız şifalı bal tüketmesi için çalışıyoruz. Hasadın yanı sıra arılarımızı kış bakımına alacağız. Arılarımızın bahara daha güçlü çıkabilmesi için bakımlarını da şimdiden yapıyoruz." diye konuştu. Meliha Say da keçiboynuzu balının şifa kaynağı olduğunu dile getirdi.