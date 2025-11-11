Mersin'de ilk hasat yapıldı! Faydaları saymakla bitmiyor! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor

4

Say "Keçiboynuzu balı kalbe faydalıdır, çarpıntıyı önler. İnsanlarımız şifalı bal tüketmesi için çalışıyoruz. Hasadın yanı sıra arılarımızı kış bakımına alacağız. Arılarımızın bahara daha güçlü çıkabilmesi için bakımlarını da şimdiden yapıyoruz." diye konuştu. Meliha Say da keçiboynuzu balının şifa kaynağı olduğunu dile getirdi.