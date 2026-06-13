Mersin'de hasat başladı! 3 milyon ağaçtan servet fışkırıyor: Rusya ve Avrupa sıraya girdi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2025 yılında 141 bin 142 ton kayısı üretimi ile Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı hasadı sürüyor. 79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısının yaklaşık 3'te 1 bölümü başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya ve Avrupa ülkeleri ihraç ediliyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, bu yıl hava koşullarının uygun geçmesi nedeniyle kaysının hem rekoltesinin hem de kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.