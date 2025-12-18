Mersin'de gözler bu projede! Açılış için geri sayım başladı

4

Kent Meydanı Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu projenin Tarsus için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Boltaç,"Kent Meydanı Projemizde artık sona yaklaşıyoruz. Bu alan, Tarsus'un hem bugünü hem de tarihi birikimiyle buluştuğu çok özel bir yaşam merkezi olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında, hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir meydanı kentimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.