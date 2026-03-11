Mersin'de evler birer birer atölyeye dönüştü! Binlerce kadın için yeni kazanç kapısı açıldı

3

Projeye katılan kadınlardan Songül Kemik, yaklaşık bir aydır oyuncak üretimi yaptığını belirterek, "Hem evime katkıda bulunuyorum hem de çocuğumun harçlığını çıkarabiliyorum. Eskiden evimde sadece ev işleri yapıyordum, şimdi aynı evde üretim yapıp kazanç sağlıyorum. Evim artık benim atölyem" dedi.Ferhan Eroğlu ise projeyle mahalle muhtarı aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, "Ev işlerinden arta kalan zamanlarda oyuncak yapıyorum. İşe gidip çalışamadığımız için evde üretim yapabilmek çok iyi oldu. Hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.Fatma Kaplan da proje sayesinde hem vakit geçirdiğini hem de gelir elde ettiğini dile getirerek, "Önceden evde sıkılıyordum. Şimdi hem ev işlerimi yapıyorum hem de oyuncak üreterek para kazanıyorum. Üstelik çocukların mutlu olacağını bilmek beni daha da mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.