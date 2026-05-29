Mersin'de dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu! 20 dakikada büyük zarar verdi

29.05.2026 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA) -

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Yeniyurt, Veyselli ve Tapureli mahallelerinde kuvvetli dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Yeniyurt Mahallesi'nde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı sebebiyle fasulye tarlaları, domates seralarının yanı sıra kivi, badem, armut ve üzüm bahçelerinde zararlar oluştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da dolu afeti yaşanan 3 mahalledeki çiftçileri ziyaret etti, tarla, sera ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Kara, "Yeniyurt, Veyselli, Tapureli mahallelerimizde doludan dolayı zarar gören çiftçilerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Belediye olarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeniyurt Mahalle Muhtarı Ertuğrul Tat ise "Domates, fasulye, seralarımızda büyük çaplı zarar oluşturdu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Öte yandan Yeniyurt, Veyselli ve Tapureli mahallelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.