Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti!
19.05.2026 - 10:20
Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşi Arzu Özden'in de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp kaçan Metin Öztürk (37), ormanlık alanda gizlendiği barakada güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılınca intihar etti.
Dün Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra gittiği Tarsus ilçesinde de 5 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk’ün, ilçenin Karakütük Mahallesi Örlüarman mevkisinde olduğu belirlendi.
Madde bağımlısı ve psikolojik tedavi gören Metin Öztürk, güvenlik güçlerini görünce buradaki barakaya gizlendi.
Saat 08.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, barakanın etrafını sardı. Öztürk, yakalanacağını anlayınca silahla başına ateş edip, intihar etti.
Öztürk’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisinin ise hastanelerde devam ettiği bildirildi.