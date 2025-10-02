Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülmüştü! Çıkarılıp bilimsel araştırma yapılacak: 8 tane daha var

6

Ayas, kazının ardından kemiklerin birleştirileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kemikleri bilimsel olarak numaralandırarak sıralayacağız, ardından da birleştirme aşamasına geçeceğiz. Çıkardığımız kumda iskelet parçaları olabileceği için ince ince araştırıyoruz. Bütün kazı bittiğinde elek sistemleri kurulacak, çıkan bütün malzeme tekrar elenecek. Küçük kemik parçaları varsa onlar da alınacak. Amacımız balinayı bütün halinde çıkarabilmek. O yüzden bilimsel çalışmalar daha uzun ve meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu iskeleti askıya alacağız ve MEÜ Deniz Canlıları Müzesi bahçesinde sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz ve biz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin çabası, bize enerji veriyor."