Mersin'de 4 yıl önce ölen balina gömüldüğü yerden çıkarılacak! Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek

Yüzlerce öğrencinin kampanyaya başvurduğunu belirten Ayas, "Bu kazı öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem eğitim gören öğrenciler için hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.1 Ekim' tarihinde yapılan çalışmayla çıkarılmaya başlanacak olan 16 metre uzunluğundaki Fin balinasını iskeletinin bilimsel araştırmalara kaynaklık edeceğine de değinen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacağı sözlerine ekledi.