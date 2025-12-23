Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'u öldüren sanıktan kan donduran ifade: Şakalaşırken silah patladı, ağaçlık alanda bıraktık

9

İkna edemedik. Şokun etkisiyle yanında gittik. Hiranur’u oraya bıraktıktan sonra gidip aldık ve hastaneye götürdük” diye konuştu. Tutuklu sanık Nazmi Çetin de üzerlerine atılı olan suç delillerini yok etme suçunu işlemediklerini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti.



KIZIMI HAYATTAN KOPARDILAR



Hiranur’un annesi Gülten Tan da sanık Şark ile kızının yaklaşık 2 aylık bir birlikteliklerinin olduğunu söyledi. Kızına sanıktan uzak durması gerektiğini söylediğini kaydeden Tan, “Kızımı hayattan kopardılar. Bu bir şaka, kaza değil. Bu olay cinayettir" ifadesini kullandı.Baba Murat Aygar da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Benim kızımın hayatı hiç kimsenin şaka malzemesi olmamalı. Türk adaletine güveniyorum” dedi.Avukatları ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.