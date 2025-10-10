Mereto Dağı'nın eteklerindeki kulübesinde üretip 2 bin TL'ye satıyor! Batmanlı vatandaş babasının yolundan gitti ekmek kapısını buldu

4

Floranın çok zengin olması balın kalitesini arttırıyor. Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır. Hava, ikliminin güzel geçtiği yıllarda çok güzel bal alıyoruz. Bu yıl verim düşüktü. Çok soğuk ve yağışlı geçti.