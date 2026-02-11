Menteşe Akbük Koyu’nda oluşan Gökkuşağı mest etti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.02.2026 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla’da yağış sonrası Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Akbük Koyu’nda oluşan gökkuşağı, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla’nın günübirlik tatil için tercih edilen ender koylarından biri olan Akbük Sahili’nde yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

Deniz ve doğa manzarasıyla birleşen rengârenk görüntü, ortaya kartpostallık kareler çıkardı.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlar, kısa süreliğine görülen gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydederken, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Akbük Koyu bir kez daha ziyaretçilerini hayran bıraktı.

