Menteşe Akbük Koyu’nda oluşan Gökkuşağı mest etti
11.02.2026 - 18:55Güncellenme Tarihi:
Muğla’da yağış sonrası Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Akbük Koyu’nda oluşan gökkuşağı, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
1
Muğla’nın günübirlik tatil için tercih edilen ender koylarından biri olan Akbük Sahili’nde yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi.
2
Deniz ve doğa manzarasıyla birleşen rengârenk görüntü, ortaya kartpostallık kareler çıkardı.
3
Sahilde vakit geçiren vatandaşlar, kısa süreliğine görülen gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydederken, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Akbük Koyu bir kez daha ziyaretçilerini hayran bıraktı.
4