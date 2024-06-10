Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun! Özel güvenlik görevlisinden 130 milyonluk plan
Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.
İHA
• 10 Haziran 2024 - 10:43 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Haziran 2024 - 10:43 • Son Güncelleme: