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MagazinMehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide!
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• 16 Şubat 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:

Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide!

Oyuncu Mehmet Günsür kızı Cloe ile aynı dizide buluştu. İtalya'da yayınlanan dizi 5 milyon izlendi!

• 16 Şubat 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide
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Oyuncu Mehmet Günsür’ün kızı Cloe ile rol aldığı ve İtalya’nın Rai-1 kanalında yayınlanan “Lea” (Yeni Bir Gün) dizisi ilk bölümüyle 5 milyon kişi tarafından izlendi. Aynı gün ekrana gelen “Inter Milan-Roma” maçını geride bırakan dizi, izleyicilerin yüzde 22.4’üne ulaştı.

2DİZİNİN KONUSU:

DİZİNİN KONUSU:

Günsür’ün hayat verdiği Arturo Minerva, sanatçılara eşlik ederek dünyayı dolaşan Türk kökenli bir müzisyendir. Müzisyen, bir ilişkisinden istemeyerek kız çocuğu sahibi olur ve annesi çocuğu terk eder. Arturo, Martine ismini koyduğu çocuğuyla İtalya’ya yerleşir ve ona tek başına bakar.

3Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide

8 bölüm olarak tasarlanan dizide Günsür’ün kızı Cloe, “Martina” rolünü canlandırıyor. Oyuncunun 3 çocuğundan en küçüğü olan Cloe, bu rolle babasının izinden giderek oyunculuğa ilk adımını atıyor.

4ROMADA ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜREN BİR BABAYIM

'ROMA'DA ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜREN BİR BABAYIM'

22 yıldır İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür, Hürriyet'e verdiği röportajda aile yaşantısını anlatmıştı:

* Roma’yı çok seviyorum çünkü güzel bir şehir. Roma’da çok daha rahat görünmez olabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Herkes gibi olmayı seviyorum. Bu, burada daha zor. Sabahları çocuklarını okula götüren, veli toplantılarına giden bir babayım. Tamamen normal bir baba...

5Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide

* Çocuklarıma âşığım, üçüne de! Kızlar zaten tek bir bakışlarıyla beni eritiyorlar. Oğlan da aramızdaki en hassas olan insan, o da ayrı bir boyutta. Yavaş yavaş ergenliği başladı. Güzeller, çok güzeller.

* Sürekli Türkiye'ye gidip geliyoruz. Biz gelmezsek annem geliyor. Torunlar gözünde tütüyor.

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