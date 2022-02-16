Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide!

'ROMA'DA ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜREN BİR BABAYIM'

22 yıldır İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür, Hürriyet'e verdiği röportajda aile yaşantısını anlatmıştı:



* Roma’yı çok seviyorum çünkü güzel bir şehir. Roma’da çok daha rahat görünmez olabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Herkes gibi olmayı seviyorum. Bu, burada daha zor. Sabahları çocuklarını okula götüren, veli toplantılarına giden bir babayım. Tamamen normal bir baba...