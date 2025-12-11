Medeniyetin beşiği ilçe Bodrum'a döndü! Doğu'nun Paris'i artık geride kaldı
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi artık Bodrum diye anılıyor. İlçede yer alan tek plan evlerin şıklığı dillerde dolaşıyor.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki evlerin tek plan rengi, "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum'daki gibi bembeyaz evler, tatil bölgesinin şıklığını aratmıyor.
22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.
İlçede, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor.
İlçedeki evler, tek plan halinde beyaz renkte olmasıyla "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor. Sokakların desenli çalışmalarla süslenmesiyle ilçe, Bodrum'u hatırlatıyor.
Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu söyledi.
Şirinliğini de bu beyaz evlerden, resimlerden aldığını belirten Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Birde sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık."
"Eğil, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta" dedi.