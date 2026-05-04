MEBBİS BAŞVURULARI BAŞLADI: MEB Öğretmen İl İçi Tayin 2026 Başvuru MEBBİS Ekranı ve Tarihleri
Son dakika haberine göre MEBBİS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yüz binlerce öğretmen, 2026 yılı il içi yer değiştirme sürecine odaklanmış durumda. Her yıl belirli kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen MEB öğretmen il içi tayin başvuruları, öğretmenlerin görev yaptıkları il sınırları içinde farklı bir eğitim kurumuna geçiş yapmalarına imkân tanıyor. Peki, MEB öğretmen il içi tayin 2026 başvuruları hangi tarihler arasında gerçekleşecek? MEBBİS başvuru ekranı açıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme, kadrolu öğretmenlerin görev yaptıkları il sınırları içerisinde hizmet süresi ve puan üstünlüğüne göre başvuru yapabildiği bir tayin türüdür. Bu süreç, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmeleri, ikametlerine daha yakın okullarda görev almaları ve mesleki motivasyonlarını artırmaları açısından büyük önem taşır.
MEB, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da il içi tayin sürecini Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütecek. Peki, Öğretmen il içi isteğe bağlı il içi tayin 2026 tarihleri ve tüm detaylar...
MEBBİS İL İÇİ TAYİN 2026 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB tarafından paylaşılan güncel takvime göre başvurular şu tarihler arasında gerçekleştirilecektir:
Başvuru Başlangıcı: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Başvuru Bitişi: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
MEBBİS İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI 2026
MEB öğretmen il içi tayin başvuruları, her yıl olduğu gibi MEBBİS (https://mebbis.meb.gov.tr) sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:MEBBİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş“Personel İşlemleri” menüsü“İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme” başvuru ekranıOkul tercihleri ve başvurunun onaylanmasıBaşvurular, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanıyor.
İL İÇİ TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI 2026
2026 yılı için resmî kılavuz henüz yayımlanmamış olsa da, önceki dönem uygulamalarına göre MEB il içi tayin şartları şu şekilde öne çıkıyor:
Aynı ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak
Kadrolu öğretmen statüsünde görev yapmak
Başvuru tarihinde görevden ayrılmamış olmak
Hizmet puanı esas alınarak yerleştirme yapılması
Detaylı şartlar, 2026 yılı il içi yer değiştirme kılavuzunda incelenebilir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
MEB öğretmen il içi tayin atamaları, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştiriliyor. Eşit puan durumunda;
Öğretmenlikteki hizmet süresi,
Öğrenim durumu,
Mesleğe başlama tarihi gibi kriterler dikkate alınıyor.
Atama sonuçları, yine MEBBİS üzerinden erişime açılıyor.