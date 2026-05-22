MEB PERSONEL | İl Dışı Tayin Sonuçları Açıklandı: İşte sorgulama ekranı
İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, MEB öğretmen yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir, 2026 il dışı atama sonuçları nasıl sorgulanır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu. Binlerce öğretmenin gündeminde yer alan il dışı tayin sonuçları, MEB personel sistemi üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilen öğretmen il dışı yer değiştirme (tayin) sonuçları, 2026 yılında da binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor.
TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 İl dışı tayin sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (mebbis.meb.gov.tr) ya da Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yapılır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. İl dışı tayin talebinde bulunan öğretmenlerin atamaları tamamlanırken, sonuçlar dijital ortamda erişime açıldı.
Yer değiştirme sürecinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınırken, atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Açılan kadrolar ve kontenjanlar doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri, belirlenen takvim çerçevesinde tamamlandı.
2026 İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sonuçlar açıklandığında öğretmenler, il dışı tayin sonuçlarını mebbis.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden bilgilerine ulaşabilecekler.
Sonuç sorgulama adımları:
MEB’in resmi personel sayfasına giriş yapılır
T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir
“İl Dışı Yer Değiştirme Sonuçları” sekmesi seçilir
Atama sonucu ve yeni görev yeri görüntülenir
Bu ekran üzerinden öğretmenler:
Atandıkları ili ve okulu
Hizmet puanı detaylarını
Yer değiştirme bilgilerini kolaylıkla öğrenebilir.
İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
Sonuçların ilan edilmesinin ardından süreç hızla ilerler. Öğretmenler için önemli aşamalar şunlardır:
İlişik kesme ve başlama işlemleri başlar
Tebligat süreci başlatılır
Yeni görev yerinde belirlenen tarihler arasında göreve başlanması gerekir
MEB tarafından ayrıca göreve başlama takvimi de kısa süre içinde duyurulmaktadır.