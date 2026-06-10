MEB DENEME SINAVI | MEBİ Türkiye geneli deneme sınavı devam ediyor! LGS'ye hazırlanan adaylar için son deneme: Yarın bitiyor

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SIKÇA SORULAN SORULAR



MEBİ Türkiye geneli deneme sınavı ne zaman bitiyor?

MEBİ platformunda gerçekleştirilen son Türkiye geneli LGS deneme sınavı yarın sona erecek.



MEB deneme sınavına kimler katılabiliyor?

Deneme sınavı ağırlıklı olarak LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri için uygulanıyor.



MEBİ deneme sınavı ücretsiz mi?

Evet. MEBİ platformunda yer alan deneme sınavları ve eğitim içerikleri ücretsiz sunuluyor.



MEBİ deneme sınavı online mı?

Evet. Öğrenciler denemeye https://mebi.eba.gov.tr/ bağlantısı üzerinden katılabiliyor.

MEBİ platformunda hangi içerikler bulunuyor?

Platformda deneme sınavları, konu anlatımları, soru çözümleri, çıkmış sorular, testler ve analiz araçları yer alıyor.



LGS öncesi son günlerde nasıl çalışılmalı?

Uzmanlar; tekrar yapılmasını, deneme analizlerine ağırlık verilmesini ve öğrencilerin uyku düzenlerini korumasını öneriyor.