Mayısta lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Spil Dağı Milli Parkı, bahar aylarında kıştan kalma bir gün yaşıyor. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa sürede Milli Park'ın zirve noktalarını beyaza bürüdü. Kar yağışı, Turgutalp Mahallesi mevkiinden itibaren etkisini hissettirirken, 900 metre rakımın üzerinde kar kalınlığının 1 santimetreye ulaştığı görüldü. Bungalov tipi evlerin yer aldığı 1210 rakımlı Atalanı mevkiinde ise kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Kar haberini alan doğaseverler zirveye akın etti. İzmir'in Balçova ilçesinden kar yağışını takip etmek için gelen Onur Kıymet, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Mayıs'ta daha önce hiç denk gelmedik. Zaten sık sık çıkıyorum bu dağa. Kendim aktif olarak amatör meteoroloji bilimiyle uğraşıyorum. Ama hiçbir zaman Spil Dağı'nda Mayıs ayında kar yağdığını görmedim. Teorik olarak da şahit olmadım. Önceden tahminini yaptık. Yakalamak için geldik. Kar yağışını yakalamak için geldik. Şimdi manzaranın tadını çıkarıyoruz. Mayıs ayında kolay kolay göremeyeceğimiz, göremeyeceğimiz bir şey"