Mayıs ayında kara kış geldi, okullar tatil edildi! Onlarca ilde kar yağışı etkili oldu: İşte kar yağan il ve ilçeler

BİLECİK - Bozüyük



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolu ulaşıma kapandı.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Erikli-Camiliyayla mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Erikli ile Camiliyayla arasında yola 3 ağacın devrildiği ve bu nedenle güzergâhın trafiğe kapandığı öğrenildi. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için Bilecik İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile koordinasyon sağlanarak çalışma başlatıldı.