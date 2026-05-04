Mayıs ayında kara kış geldi, okullar tatil edildi! Onlarca ilde kar yağışı etkili oldu: İşte kar yağan il ve ilçeler
Türkiye mayıs ayının başında kara kış denilecek derecede soğuk havaya ve kar yağışlarına teslim oldu. Mayıs ayının gelmesiyle havaların ısınacağı beklenirken aniden ülkeyi basan soğuk havalar ve kar yağışı bazı illerde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Yurdun en sıcak illeri olarak bilinen Adana ve Mersin'de kar yağışı etkili olurken İstanbul'da da sağanak yağmur ve rüzgar etkili oluyor.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmur, birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken Meteoroloji olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu. Soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, bazı illerde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına etkisini sürdürüyor.
KARABÜK
Karabük’te Mayıs ayında etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Karabük genelinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 bin rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi’nde etkili olan kar yağışı, bahar ayında nadir görülen manzaralar oluşturdu. Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanarak kış görüntüsünü yeniden yaşattı.Kar yağışının ardından Keltepe’de pistler ve tesis çevresi beyaza büründü.
SİVAS- Koyulhisar
Sivas’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar oluşturdu.Sivas’ın Karadeniz’e açılan kapısı olan Koyulhisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yüksek kesimlere yağan kar sonrası eşsiz manzaralar oluştu. Yeşil doğası ile bilinen ilçeye bağlı köyler beyaz gelinlik giydi.
İlçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan bir vatandaş, İstanbul’da kar hasreti çektiklerini ancak Sivas’ta mayıs ayında karla karşılaştıklarını söyledi. Yağan karın üzerine uzanan vatandaş, izleyenleri güldürdü.
ISPARTA
Isparta'da hafta içi artan sıcaklıkların ardından hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yağan kar, mayıs ayında kartpostallık görüntüler oluşturdu.Isparta'da son haftalarda artan hava sıcaklıklarının ardından hafta sonu soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde sağanak yağmur ve yer yer şiddetli rüzgar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar ve dolu yağışı görüldü. Özellikle Şarkikaraağaç, Yalvaç, Eğirdir, Atabey ve birçok ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan kar, bölgeye adeta bereket getirirken ortaya çıkan manzaralar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
BARTIN
Batı Karadeniz bölgesinde etkisini hissettiren kar yağışı, Bartın-Ankara Karayolu’nda buzlanma oluşmasına neden oldu. Bölgede zaman zaman kazalar meydana gelirken, ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
BİLECİK - Bozüyük
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolu ulaşıma kapandı.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Erikli-Camiliyayla mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Erikli ile Camiliyayla arasında yola 3 ağacın devrildiği ve bu nedenle güzergâhın trafiğe kapandığı öğrenildi. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için Bilecik İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile koordinasyon sağlanarak çalışma başlatıldı.
ADANA - Feke
Adana’nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi, Mayıs ayında kar yağışıyla uyandı.Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi sabah saatlerinde beyaz örtüyle güne başladı. Mahalle sakinleri, ormanlık alandaki kar manzarasına uyandı.
Çiçek açan kiraz ve şeftali ağaçlarının karla kaplanması dikkat çekti. Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi ile Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresi kar manzarasına bürünürken, ilçe merkezlerinde ise yağmur etkili oluyor.
KÜTAHYA
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Üç gündür aralıklarla süren yağış ulaşımı zorlaştırırken, çiçek açan ağaçlar üreticileri endişelendirdi.
Kütahya'da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi. Özellikle Domaniç ilçesi İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yaz lastiğiyle yola çıkan sürücüler bölgede ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.
1 Mayıs'ta başlayan ve aralıklarla üç gündür devam eden kar yağışı, yalnızca Domaniç hattında değil, Aloğlu-Kuyusinir ve Sazak mevkilerinde de etkisini gösterdi. Karlı ve yer yer buzlanmanın oluştuğu yollarda sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Bölgedeki ekiplerin yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, başta Radar bölgesi olmak üzere yüksek rakımlı alanlarda yoğun şekilde görüldü. Beyaza bürünen doğa kartpostallık görüntüler oluştururken, özellikle çiçek açmış meyve ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.
BOLU
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda Mayıs ayında aniden bastıran kar yağışı, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda sürücülere sürpriz yaşattı.
İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan en kritik noktalardan biri olan Bolu Dağı geçişinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mayıs ayında güzergahın yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle karşılaşan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış, özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde ulaşımı yavaşlattı.
AFYONKARAHİSAR’IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.
Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim öğretim tatil edilmiştir.
Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezi’ne devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime yine 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir.Ayrıca, eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.