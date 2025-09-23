Marmara'da sıcaklıklar düşüyor! Perşembe gününe dikkat

1

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." dedi. Demirhan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi. Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirten Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti. Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendiğini vurgulayarak, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu. Haziran ayında da sıcaklık artışları çok yüksek oldu belli bölgelerde. Örneğin, Florya'da çok ani sıcaklık artışı gözlendi. Marmara Bölgesi, ağustos ayında da yine benzer şekildeydi." dedi.