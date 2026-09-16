Market raflarında süt etiketleri değişecek: İşte yeni sınır ve kurallar!

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Sütlere eklenen şekere yüzde 5 sınırı getirildi

Düzenlemenin en önemli maddelerinden biri şeker kullanımına ilişkin. Yeni tebliğe göre içme sütlerine ilave edilen şekerin oranı, ürünün ağırlığının yüzde 5'ini geçemeyecek. Üründeki toplam şeker oranı ise en fazla yüzde 9,5 olabilecek.Burada iki farklı ölçü söz konusu. İlave şeker, üretim sırasında süte sonradan eklenen şekeri ifade ediyor. Toplam şeker ise sütün doğal olarak içerdiği laktoz da dahil olmak üzere üründeki bütün şekerleri kapsıyor.Üreticilerin kullanabileceği şeker türleri de sınırlandırıldı. İçme sütlerine yalnızca Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şeker eklenebilecek.



Çikolatalı ve meyveli sütlerde yeni içerik kuralları

Çeşnili içme sütlerinde kullanılan lezzet verici bileşenlere ilişkin de yeni bir ölçü getirildi.Çikolata, kakao, bal, meyve ve sebze gibi çeşni maddelerinin toplam oranı, ürünün ağırlığının en az yüzde 1'i olacak.Tebliğde çeşni maddesi tanımı da yeniden düzenlendi. Bal, kakao, çikolata, sebze ve meyvelerin yanı sıra bunların suyu, pulpu, püresi ve konsantresi de bu kapsamda değerlendirilecek.Çeşnili sütlerin protein içeriğine ilişkin ölçüler de tebliğin ekinde yer alıyor. Örneğin sade inek sütünde protein oranının en az yüzde 2,9 olması gerekirken çeşnili veya aromalı inek sütünde bu sınır yüzde 2,7 olarak belirlendi.