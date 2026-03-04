Mardin’in gizli lezzetinde asırlık reçete bozulmuyor! Ramazan'da kapış kapış gidiyor
Mardin mutfağının asırlık mirası Kahiye tatlısı, peynirli ve cevizli seçenekleriyle iftar sofralarını süslüyor. İsmini eski konaklardaki "kahyalardan" alan bu geleneksel lezzet, bugün Mardin gastronomisinin en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.
Mardin'de özellikle Ramazan ayında sofraları süsleyen asırlık kahiye tatlısı, hem lezzeti hem de kültürel geçmişiyle yaşatılmaya devam ediyor.
Eski Mardin'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan şerbetli tatlı, peynirli ve cevizli olmak üzere iki farklı çeşidiyle misafirlere sunuluyor. Kahiye tatlısını hazırlayan Ersan Özer, tatlının geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi. Özer, "Kahiye tatlısı atalarımızdan gelen bir tatlıdır. Eski zamanlarda daha çok evlerde kahyalar tarafından yapılırmış. Zamanla 'kahyaların tatlısı' ifadesi, kelime türemesiyle kahiye tatlısına dönüşmüş" dedi.
Tatlıyı geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını belirten Özer, ustalar tarafından hamurun annelerin yaptığı gibi el açması olarak hazırlandığını ifade etti.
Kahiye tatlısının şerbetli bir lezzet olduğunu dile getiren Özer, "Peynirli olanında Mardin peyniri kullanıyoruz. Cevizli seçeneği de tercih ediliyor. Her iki çeşidi de Mardin kültürüne aittir. Aslında kahiye tatlımız, Mardin katmeridir" diye konuştu.
Geçmişte daha çok Ramazan ayında yapılan tatlının artık yılın her döneminde hazırlandığını aktaran Özer, şunları kaydetti:
"Daha çok Mardin kültüründe Ramazan aylarında yapılan bir tatlıydı. Biz bunu yılın diğer aylarına da yaydık. Artık yılın her zamanında misafirlerimiz gelip bu tatlıyı yiyebilirler. Mardin'de gastronomi oldukça gelişmiştir. Yemeklerin yanında böyle geleneksel tatlılarımız da bulunmaktadır. Tüm misafirlerimizi Mardin'e bekliyoruz."
Kahiye tatlısı alan Çiçek Deniz ise tatlının özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "Ramazan ayında Mardinlilerin en sevdiği tatlı diyebilirim. İftardan sonra genellikle hepimiz kahiye tatlısını tüketiriz. Bu tatlı burada adeta bir kültürdür" şeklinde konuştu.