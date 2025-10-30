Mardin'in atıl arazilerinde yetiştiriliyor! Çiftçiye yüksek kazanç sağlayacak

5

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadri Tutak da proje kapsamında, belirlenen atıl arazileri tarıma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını bildirerek, "Atıl arazileri tarıma ve ekonomiye kazandırıp tersine göçün sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı. Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Sait Kurt ise atıl arazilerinin tarıma kazandırılması dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.