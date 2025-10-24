Mardin'de festival coşkusu! Oteller, misafirhaneler ve konuk evleri dolup taştı

4

Girişlerin ücretsiz olmasıyla birlikte, muazzam bir katılımla karşılaşıyoruz. Akşam konserleri ve etkinliklere ortalama günde 30 bin kişi katılmakta ve bu durum, tüm ziyaretçileri mutlu etmektedir. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi ve çok başarılı ilerlemektedir” diye konuştu.